Zo deed ‘Barbenheimer’ het in België: ‘Barbie’ kent beste opening van het jaar, prachtige cijfers voor beide films bij Kinepolis

Film‘Barbenheimer’ is een wereldwijde trend, dat krijg je dan wanneer er twee grote blockbusters op exact dezelfde dag uitkomen. Ook in België was het stormloop vanaf de release op woensdag 19 juli. Hoewel ‘Barbie’ het iets beter deed, zijn beide films duidelijk enorm in trek in ons land.

Dat was onder andere te merken in de zalen van Kinepolis. De eerste vijf dagen verkochten ze voor ‘Barbie’ al 68.000 tickets, voor ‘Oppenheimer’ trokken al 48.000 mensen naar de bioscoop. Net zoals in de rest van de wereld doet ‘Barbie’ het bij ons dus iets beter, maar beide films hebben een bijzonder goede start gemaakt, zo zegt men bij de organisatie.

“Het was de afgelopen dagen gezellig druk. Uiteraard heeft het slechte weer ons zeker nog een extra duwtje in de rug gegeven”, klinkt het bij Kinepolis-woordvoerder Stijn Vanspauwen. Daar komt nog eens bij dat we dit jaar een zeer regenachtige Nationale Feestdag achter de rug hebben, waarop enorm veel mensen naar de cinema trokken. Afgelopen vrijdag en in het weekend was het dus bijzonder moeilijk om ergens nog een gegeerd plaatsje voor ‘Barbie’ of ‘Oppenheimer’ te bemachtigen, want bijna elke zaal zat vol. En ging je naar ‘Barbie’? Dat zat je ongetwijfeld in een zaal vol roze outfits. “Ook voor de volgende dagen zien we heel wat voorverkoop, in eerste plaats voor deze 2 films.”

‘Barbie’ had beste opening van het jaar

Warner Bros. bevestigt intussen dat ‘Barbie’ in België de beste release kende van heel het jaar, met een opbrengst van 1.829.000 euro en zo'n 180.000 bezoekers in totaal. “De ongelooflijke resultaten die we hebben gezien in alle markten is een bewijs van de generatie-overschrijdende impact van Mattel’s iconische creatie. Alles aan deze film - van de suikerspinroze humor tot het hartverwarmende optimisme - spreekt mensen van alle leeftijden aan, zoals de lange rijen in de bioscoop en de enorme opwinding op sociale media blijven aantonen.”

‘Zillion’ voorbij

Daarmee steekt ‘Barbie’ zelfs de Vlaamse monsterproductie ‘Zillion’ voorbij. De prent met Matteo Simoni deed het vorig jaar het best in onze zalen, met een opening van 132.000 bezoekers op zeven dagen tijd. Dat de Nederlandstalige prent het in Wallonië iets minder goed deed dan ‘Barbie’ nu, verklaart waarschijnlijk dat verschil.

