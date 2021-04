Zo coronaveilig is het op de set van de nieuwe ‘Nachtwacht’-film. “Zelfs na een besmetting konden we blijven filmen”

De Ketnet-reeks ‘Nachtwacht' loopt ondertussen al zes jaar en is een enorm succes bij kinderen. Dit najaar zal de derde film, ‘De dag van de Bloedmaan’, in de bioscoop spelen en momenteel zijn de opnames volop bezig. Hoewel de insteek nog altijd dezelfde is - een weerwolf, vampier en elf leven samen onder de mensen en maken allerlei avonturen mee - verliepen de opnames toch niet zoals gewoonlijk. En dat begon zelfs al voor de opnames, want het nieuwe normaal vraagt een aangepast scenario. “In het script hebben we rekening moeten houden met de huidige situatie”, vertel Sofie Buytaert (44), producer bij Studio 100. “Zo hebben we voor mini-bubbels bij de acteurs gezorgd, waardoor ze niet steeds met andere mensen in contact komen.” Dat bevestigt ook Nora Gharib (27) die voor deze film in de huid van Rhea de weerwolf kruipt. “En groot deel van de opnames gaan buiten door, enerzijds omdat dat gewoon past in de scènes, maar ook omdat het een stukje coronaveiliger is. Soms kan het koud zijn, maar gelukkig filmen we straks een scène met een kampvuur. Dat zal het ongetwijfeld een stukje aangenamer maken”, glimlacht ze.