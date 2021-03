Zo beslist Disney welke films ‘aanstootgevend’ zijn

FilmMet de opkomst van de ‘Black Lives Matter’-beweging steeg ook de nood om kritischer naar ons filmische verleden te kijken. Kunnen films als ‘Gone with the Wind’ of Disney-klassiekers als ‘Peter Pan’ eigenlijk nog wel door de beugel? Filmstudio’s zitten met de handen in het haar over hoe ze met die problematische content om moeten gaan. Disney heeft alvast een manier bedacht, klinkt het in The Hollywood Reporter.

Elke maand brengt Disney een groep adviseurs samen (via videoconferentie). In die groep zitten vertegenwoordigers van onder meer de African American Film Critics Association, de Coalition of Asian Pacifics in Entertainment en het Geena Davis Institute on Gender in Media. Ook verschillende medewerkers van Disney zelf worden uitgenodigd om hun mening te geven. Al die vertegenwoordigers worden uitgenodigd om Disney-films te bekijken, die mogelijk stereotiepen of ongevoelige inhoud bevatten. Nadien mogen ze daarover hun mening geven. “Dat heeft tot al erg rauwe gesprekken geleid", zegt Gil Robertson, die in naam van de African American Film Critics Association advies geeft. Na het advies beslist Disney wat ze met de film in kwestie aan moeten. Tegenwoordig gebruiken ze vaak een disclaimer om aan te geven dat de film bepaalde mensen of culturen in een slecht daglicht zet. Denk maar aan ‘Peter Pan’, ‘Dumbo’ of ‘Alladin’, die op streamingdienst Disney+ een stevige waarschuwing meekregen.

Welkom, maar te laat

“Ze willen goedmaken dat ze die aanstootgevende boodschappen hebben gedeeld", klinkt het bij Robertson. “Het voelt erg oprecht, en het is ook goed voor de zaken." Eenzelfde positieve geluid klinkt er bij tv-persoonlijkheid Ben Mankiewicz: “Niemand ‘cancelt’ deze films. Het is niet onze taak om te zeggen: ‘Hier is een film waarover je je slecht moet voelen als je ‘m goed vindt.’ Maar om te doen alsof het racisme in die films niet pijnlijk is? Nee, dat kunnen we niet doen. Dit was onvermijdelijk. En welkom. En te laat.”

Waardevol

Waarom de films dan niet meteen van het streamingplatform halen, zoals gebeurd is bij de controversiële film ‘Song of the South’ uit 1946? Omdat die klassiekers gewoon nog heel erg veel geld opbrengen. In 2020 was 80% van de opgevraagde films en series op Disney+ een van de klassiekers uit de uitgebreide bibliotheek van Disney. Slechts 20% van de opgevraagde films en series was voor nieuwe en originele content, zoals ‘The Mandalorian’. “Je trekt abonnees aan met de originele shows, maar je behoudt ze door de content uit de bibliotheek", klinkt het bij onderzoeksbureau Parrot Analytics. “Dat is erg waardevol materiaal dat je niet zomaar terzijde kunt schuiven. Je wil ze behouden, maar je moet er ook voor zorgen dat ze geen schade aan je merk aanbrengen."

