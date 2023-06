Zeven jaar na haar overlijden: trailer fantasiefilm ‘Wonderwell' gelost mét Carrie Fisher

Film Pure magie: filmstudio opent grote Harry Potter Studio Tour in Tokio

Potterfans konden de magie van hun favoriete gebrilde tovenaar al beleven in Londen (Warner Bros. Studio Tour London), Orlando (The Wizarding World of Harry Potter) en Los Angeles (The Wizarding World of Harry Potter), maar daar komt binnenkort ook Tokio bij. Volgende week opent immers de Warner Bros. Studio Tour Tokyo haar deuren, een unieke en magische ervaring die je helemaal onderdompelt in de magische wereld van Harry en co.