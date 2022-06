Zendaya en Tom Holland vallen in de prijzen op de MTV Awards, Jennifer Lopez bedankt “de mensen die m'n hart braken”

De volledige lijst met winnaars

- Beste film: ‘Spider-Man: No Way Home’

- Beste show: ‘Euphoria’

- Beste acteerwerk in een film: Tom Holland in ‘Spider-Man: No Way Home’

- Beste acteerwerk in een show: Zendaya in ‘Euphoria’

- Beste komische acteerwerk: Ryan Reynolds in ‘Free Guy’

- Beste held: Scarlett Johansson in ‘Black Widow’

- Beste slechterik: Daniel Radcliffe in ‘The Lost City’

- Beste kus: Poopies en de slang in ‘Jackass Forever’

- Beste bange acteerwerk: Jenna Ortega in ‘Scream’

- Beste gevecht: Cassie vs Maddy in ‘Euphoria’

- Beste doorbraak: Sophia Di Martino in ‘Loki’

- Beste team: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino en Owen Wilson in ‘Loki’

- Here for the hookup: ‘Euphoria’

- Beste lied: ‘On My Way (Marry Me)’ van Jennifer Lopez

- Beste muzikale moment: ‘Dance With Me’ uit ‘Heartstopper’

- Beste muziekdocumentaire: ‘Olivia Rodrigo: driving home 2 u’

- Beste docu-realityshow: ‘Selling Sunset’

- Beste realityster: Chrishell Stause uit ‘Selling Sunset’

- Beste realityromance: Loren en Alexei Brovarnik uit ‘Loren & Alexei: After the 90 Days’

- Beste wedstrijd: ‘RuPaul’s Drag Race’

- Beste lifestyleshow: ‘Selena + Chef’

- Beste ongescripte serie: ‘The D’Amelia Show’

- Beste talkshow: ‘The Tonight Show starring Jimmy Fallon’

- Beste presentator: Kelly Clarkson in ‘The Kelly Clarkson Show’

- Beste doorbraak: Bella Poarch

- Beste gevecht: Bosco vs Lady Camden in ‘RuPaul’s Drag Race’

- Beste realityterugkeer: Paris Hilton in ‘Cooking with Paris' en ‘Paris in Love’