Zelfs Robert Pattinsons eigen management was verbaasd dat hij Batman wilde spelen

FilmRobert Pattinson (35) is binnenkort te zien als Batman in de gelijknamige nieuwe film. In een interview met ‘Total Film’ vertelt de acteur dat zijn interesse om de superheld te spelen als een verrassing kwam voor zijn eigen management.

Na zijn auditie voor de rol van Bruce Wayne/Batman bleef Pattinson obsessief naar de vorige films kijken, tot grote verbazing van zijn management. “Mijn agenten dachten dat ik alleen maar freaks wou spelen. Maar laten we eerlijk zijn, Batman is dat ook wel.”

Verder in het interview vertelt de acteur dat hij al heel lang fan is van Batman: “Van alle stripfiguren en dat soort films heb ik enkel alle ‘Batman’- films in de bioscoop gezien, dat kan ik van geen enkele andere serie zeggen. Ik keek er altijd enorm naar uit als ze uitkwamen.” Over de reden waarom hij erin wilde meespelen, zegt hij: “Ik voelde me heel hard aangetrokken tot het verhaal, maar ook tot het feit dat er al veel films over gemaakt waren, en geen van die films slecht zijn.”

“De ene is natuurlijk al wel wat beter dan de andere, maar ze zijn eigenlijk allemaal niet slecht”, vervolgt Pattinson. “Ze bereiken allemaal min of meer volledig wat ze wilden bereiken, en ze zijn allemaal echt interessant, in overeenstemming met hun tijd en plaats. Ik heb altijd van het personage gehouden.”

Pattinson vertelde over zijn Batman-personage dat het iemand is die “enorme trauma’s in zich heeft en een ingewikkeld, psychologisch mechanisme heeft gebouwd om het te verwerken”. ‘The Batman’, met Robert Pattinson in de hoofdrol, verschijnt op 2 maart 2022 in de bioscoop.

