Zac Efron onherkenbaar in nieuwe film ‘Gold’: “Gruwelijk zwaar geweest om dit te filmen”

FilmZac Efron (34) heeft een ware metamorfose ondergaan voor zijn nieuwste film ‘Gold’. De acteur toonde enkele ‘behind the scenes’ beelden van de film en daarin wordt duidelijk in welke toestanden de film werd opgenomen: “Er waren geregeld zandstormen, gelukkig pasten die in het verhaal.”

Zac Efron werd in het sterrendom gekatapulteerd na zijn rol als Troy Bolton in ‘High School Musical’. Maar van die mooie jongen met zijn basketbal schiet nu nog heel weinig over in zijn nieuwe film ‘Gold’. Daarin speelt Efron de rol van een zwerver in de woestijn die plots een gigantische goudklomp vindt. Hij bewaakt zijn gevonden schat terwijl zijn partner op zoek gaat naar materiaal om het goud naar huis te vervoeren. En dat duurde blijkbaar lang want de acteur ziet er enorm verwilderd uit. Zijn gezicht is verschroeid van de zon en zit helemaal onder de blaren en littekens.

De film werd opgenomen in de woestijn van Australië. “Toen we naar de locatie reden, was ik gewoon weggeblazen door het landschap en het gevoel en de sfeer van het gebied”, vertelt Efron.“Ongelooflijk betoverend.”

De crew kreeg er geregeld met zandstormen te maken. Gelukkig pasten die wel bij het verhaal: “We hebben gefilmd in de meest barre omstandigheden die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Het toonde veel solidariteit en teamwork van de crew en onze productie. Het was echt heel leuk”, zei Efron.

Regisseur Anthony Hayes bevestigt de uitspraken van Efron over de moeilijke situaties tijdens het filmen. De opnames vonden plaats in november 2020, tijdens het zomerseizoen van Australië. “Het was een echte uitdaging”, zei hij. “Het was waarschijnlijk de meest brute opname die ik in 35 jaar heb gedaan. Het was buitengewoon.”

