Wordt lucratieve carrière overschaduwd door schandaal? Dit zijn de meest spraakmakende rollen van Will Smith

FILMDe meest bekeken video van Will Smith afgelopen week, is ongetwijfeld die waarin hij een slag uitdeelt aan Chris Rock op de Oscars. Maar naast zijn rol in de omstreden beelden speelt de acteur ook nog in heel wat topfilms mee. Zal zijn mooie carrière in de filmwereld binnenkort worden overschaduwd door het schandaal rond geweldpleging? Wij zetten zijn meest iconische rollen nog een keertje op een rij.

‘Men in Black’

De Amerikaanse sciencefictionfilm ‘Men in Black’ met Tommy Lee Jones en Will Smith in de hoofdrol is gebaseerd op de gelijknamige stripserie. De prent draait om een geheime overheidsorganisatie, genaamd de MIB. Die heeft als doel om buitenaards leven dat in het geheim op de aarde vertoeft in de gaten te houden. MIB moet ervoor zorgen dat niemand het bestaan van die aliens ontdekt. De wezens die zich goed gedragen, laten ze met rust en eventuele buitenaardse criminelen worden gearresteerd. De film kreeg drie Sequels: ‘Men in Black II’ (2002), ‘Men in Black III’ (2012) en ‘Men in Black: International’ (2019) en ze zijn alle vier te zien op Streamz.

Op de première van ‘Men In Black III’ gebruikte Will Smith trouwens ook fysiek geweld. Een voormalige verslaggever en grappenmaker Vitalii Sediuk kwam toen dicht bij de acteur en deed zich voor als journalist. Op beelden is te zien hoe Vitalii Will probeert te kussen, waarna de acteur hem in het gezicht slaat. “Wat is in vredesnaam je probleem, man?", schreeuwt Smith.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Bad Boys’

‘Bad Boys’ was de eerste film van hoofdrolspeler Will Smith. De acteur was eerder alleen bekend van de tv-serie ‘The Fresh Prince of Bel-Air’. De Amerikaanse komische actiefilm uit 1995 werd gemaakt met een budget van 21 miljoen euro, maar bracht 144 miljoen euro op. Daarmee was het een van de meest succesvolle films van dat jaar. In de prent spelen Will Smith en Martin Lawrence twee politieagenten die werken voor de drugsbrigade van Miami. Op een dag steelt de Franse crimineel Fouchet voor 100 miljoen dollar aan heroïne uit een politiedepot. De drugs lagen daar als bewijsmateriaal voor een rechtszaak tegen hem. De agenten moeten binnen de 72 uur de drugs terugvinden, anders kan Fouchet niet veroordeeld worden.

Bad Boys kreeg uiteindelijk twee sequels: ‘Bad Boys II’ (2003) en ‘Bad Boys for Life (2020)’. Die laatste film werd geregisseerd door het Belgische duo Adil El Arbi en Bilall Fallah. De drie films zijn te bekijken op Netflix.

‘Aladdin’

De bekende tekenfilm ‘Aladdin’ van Disney kreeg in 2019 een remake. Daarin speelde Will Smith de legendarische rol van geest Genie. Het verhaal gaat over Aladdin, een Arabische straatjongen, die een magische lamp vindt met daarin een geest. Aladdin vermomt zich als een rijke prins en probeert indruk te maken op de sultan en zijn dochter, prinses Jasmine. Will Smith vroeg maar liefst 20 miljoen dollar (18 miljoen euro) voor zijn rol, maar Disney betaalde hem met plezier. De remake is te zien op Disney+.

‘Focus’

In ‘Focus’ vertolkt Smith een professionele oplichter die een femme fatale (Margot Robbie) onder zijn hoede neemt. De Amerikaanse romantische actiefilm speelde in 2015 in de zalen. Hoewel critici gemengd reageerden op de prent, was ‘Focus’ een succes aan de kassa, met een brutowinst van 143 miljoen euro tegenover een budget van 45 miljoen euro. De film is te bekijken op Netflix.

Volledig scherm Will Smith en Margot Robbie in 'Focus' © rv

Shark Tale

Will Smith is niet alleen een voortreffelijke acteur, ook puur z’n stem is gegeerd. Dat bewees hij in ‘Shark Tale’, een animatiefilm uit 2004, gemaakt door DreamWorks Animation. Smith sprak de stem in van Oscar, de arme vis in de hoofdrol, die graag beroemd en rijk wou worden. De film is te bekijken op Streamz. Een jaar later kwam DreamWorks Animation met een nieuwe animatiefilm, Madagascar. Daarin sprak de komiek en Oscar-presentator Chris Rock de stem in van Marty, de zebra. Het incident tussen de twee beroemdheden zorgt dus voor een lading aan memes op sociale media.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: