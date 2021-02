Wordt corona de doodsteek voor de Oscars en de Globes? “Digitale shows zijn een ramp voor de kijkcijfers”

Men had het graag anders gezien, maar ook de Golden Globes verlopen dit jaar volledig digitaal. Zelfs na twee maanden uitstel van de uitreiking is er op coronagebied nog niets veranderd. De Globes zijn op de Oscars na de belangrijkste filmprijzen binnen de sector, en men had vurig gehoopt dat de glitter en glamour van de filmwereld eind februari al terug tot leven gewekt kon worden. “Tevergeefs”, aldus Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood. Zij is het jongste lid ooit van de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie die de Globes op poten zet. Ze verblijft momenteel in Los Angeles, waar de coronamaatregelen streng zijn. “Het was ons al snel duidelijk dat de show in digitale vorm zou moeten doorgaan. Sommige mensen kregen hoop vanwege het vaccin, ze hoopten dat alles binnen enkele maanden zou zijn opgelost. Maar zo simpel is het niet. Jammer, want ook ik kijk elk jaar uit naar het kiezen van zo’n mooie jurk voor de festiviteiten. Die zullen er ook niet inzitten: geen leuke afterparty’s in tijden van corona."