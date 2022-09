Woody Allen stopt met filmmaken en brengt nog een film uit

Film Plastic flesje in 1863? Deze film-en serieblun­ders werden tijdens de montage over het hoofd gezien

Deze week ontdekten de fans van ‘House of the Dragon’ een slordigheidje in de montage van de derde aflevering. Zo werden er enkele groene vingers gespot bij een personage dat normaal deels vingerloos is. Maar de ‘Game of Thrones’-prequel is zeker niet de enige productie waar ooit een schoonheidsfoutje is ingeslopen.

7 september