‘Wonder Woman’-regisseur pleit voor meer diversiteit in superheldenfilms

Film Rapport onthult: “Disney wil niet dat Johnny Depp rol speelt in nieuwe ‘Pirates’-film”

16 december De kans dat Johnny Depp (57) ooit nog in het piratenplunje van Jack Sparrow zal kruipen is zo goed als onbestaande. Disney is namelijk niet van plan om de acteur een rol te geven in de volgende ‘Pirates Of The Caribbean’-franchise, zelfs geen kleine cameo. Dat is te lezen in een rapport dat tijdschrift The Hollywood Reporter op de kop kon tikken.