‘Wonder Woman 1984’ verschijnt op kerstdag, zowel in de bioscoop als op HBO Max

FilmDe tweede ‘Wonder Woman’-film komt op eerste kerstdag uit in de bioscopen en is die dag in de VS ook te zien op streamingplatform HBO Max. Dat maakte studio Warner Bros woensdag bekend.

Volgens Deadline hoeven abonnees van HBO Max niet extra te betalen om de film te kunnen zien. Eerder bracht concurrent Disney de film 'Mulan’ uit op streamingservice Disney+, maar toen moesten mensen met een abonnement daar nog eens 22 euro bovenop betalen. Disney+ is ook beschikbaar in België, HBO Max is dat niet.

Warner Bros liet woensdag in een verklaring weten: “In deze ongekende tijden moeten we innovatief zijn om onze industrie te laten draaien en onze fans te blijven bedienen. Dit is een geweldige film die echt tot leven komt op het witte doek, en die ervaring bieden we samen met de exploitanten aan op de plekken in de VS waar bioscopen open zijn. Maar we realiseren ons dat heel veel consumenten niet naar de bioscoop kunnen vanwege de pandemie, dus we willen hen de kans geven ‘Wonder Woman 1984' te zien op ons platform, HBO Max.”

‘Wonder Woman 1984' is een van de laatste grote films waarvan de premièredatum nog voor dit jaar in de planning staat. Andere grote titels, zoals de nieuwe 'James Bond’ en de negende ‘Fast & Furious’-film, zijn verschoven naar 2021. ‘WW 1984' is het vervolg op 'Wonder Woman’ uit 2017. Actrice Gal Gadot (35) keert in de sequel terug als superheldin Wonder Woman, Patty Jenkins was opnieuw verantwoordelijk voor de regie.