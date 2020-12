‘Wonder Woman 1984' breekt lockdownrecord in VS, studio kondigt meteen nieuwe film aan

Deadline legde het resultaat naast twee andere films die tijdens een lang weekend in roulatie gingen tijdens de pandemie. ‘Croods: A New Age’ kwam uit in het weekend na Thanksgiving en haalde 9,7 miljoen dollar op met 44 procent van de bioscopen in de VS open. ‘Tenet’ ging in première tijdens het Labor Day weekend in september, toen 55 procent van de bioscopen open was, en bracht die dagen 9,3 miljoen in het laatje. Op dit moment is een kleine 40 procent van de Amerikaanse bioscopen open. Die kunnen minder kaartjes verkopen dan normaal gesproken, omdat bezoekers op gepaste afstand van elkaar moeten zitten.