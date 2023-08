Woede in Japan over ‘Barbenheimer’-memes, Warner Bros. biedt excuses aan

Gentenaar Paul Duke (48) acteerde naast George "toffe vent" Clooney. Nu staken ze samen: “Toegeven aan de studio’s is geen optie”

Wie zit te wachten op blockbusters als ‘Spider-Man 4’, ‘Stranger Things’ en ‘The Last of Us’ zal geduld moeten oefenen. De 160.000 acteurs in Hollywood hebben besloten om zich aan te sluiten bij de staking van de scenaristen en dus ligt de filmindustrie op zijn gat. De Vlaamse Hollywood-acteur Paul Duke (48) vertelt waarom hij en zijn collega’s - hij werkte al samen met George Clooney en Natalie Dormer - het werk neerleggen. “Dit gaat we zeker voelen, maar als we nu niet doorzetten, dreigen we straks helemaal in de zak te verdwijnen van de studiobonzen.”