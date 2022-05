Winst in Cannes geeft Lukas Dhont vleugels: “’Close’ is al aan 100 landen verkocht”

Tijd om te bekomen van z’n overwinning heeft Lukas nog niet gehad. “Zaterdagnacht heb ik tot half twee het ene na het andere interview afgewerkt, daarna was er gelukkig ook tijd om een glaasje te drinken een danske te placeren”, lacht hij. “Veel feesten zat er echter niet in, maar daar ga ik natuurlijk niet over klagen. Ik ben vooral zeer dankbaar dat ik die ‘Grand Prix’ heb gewonnen en dat ik overspoeld ben met zoveel enthousiaste reacties. M’n gsm is ontploft na zaterdagnacht en ik moet eerlijk toegeven dat ik nog geen tijd heb gehad om al die berichten te beantwoorden. Ook op het festival zelf heb ik heel veel lovende commentaar gekregen, onder andere van acteur Javier Bardem en Alfonso Cuarón (bekend van onder andere ‘Roma’ en Gravity’, red.), één van m’n favoriete regisseurs. En m’n moeder was uiteraard eveneens zeer trots. Zij is de eerste die me een camera gaf en al die tijd heeft ze me door dik en dun gesteund.”