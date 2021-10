Win een duo-ticket voor de avant-première van 'Red Sandra'

Film Elijah Wood: “Ork uit ‘Lord of the Rings' is gebaseerd op Harvey Weinstein”

5 oktober Wie ‘The Lord of the Rings' gezien heeft, herinnert zich vast nog de afstotelijke orks die het leger van slechterik Sauron vormden. Hoofdrolspeler Elijah Wood (40) verklapt nu in de podcast ‘Armchair Expert’ op wie die orks gebaseerd zijn.