Will Smith en Martin Lawrence op de set van ‘Bad Boys 4’: “We zijn heel enthousiast”

Net als ‘Bad Boys for Life’, de derde film over het roekeloze agentenduo Marcus Burnett en Mike Lowrey, wordt ‘Bad Boys 4' geregisseerd door de Belgische filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah, met opnieuw Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen. De jaarlijkse conventie CinemaCon deze week in Las Vegas kon het duo niet bijwonen, maar vanop de set van ‘Bad Boys 4' spraken Smith en Lawrence het publiek van CinemaCon toe. “We zijn heel enthousiast,” aldus Smith, die zich ook verontschuldigde voor hun afwezigheid. “Het spijt ons niét dat we er niet bij konden zijn”, vermaande Lawrence hem, erop wijzend dat ze vier weken bezig zijn met het filmen van de vierde film. “We zijn blij dat we er niet zijn, want we zijn hier en ze betalen ons om hier te zijn,” reageerde Smith nog.