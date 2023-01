Will Smith en Martin Lawrence bevestigen ‘Bad Boys 4' (en Adil en Bilall zullen opnieuw regisseren)

Film Hoe komt het toch dat ‘Sherlock Holmes 3' twaalf jaar na vorige prent nog steeds niet gemaakt is? “Er loopt vanalles mis”

Deze maand is het inmiddels twaalf jaar geleden dat we nog eens konden genieten van Robert Downey Jr in de rol van Sherlock Holmes, in één van de gelijknamige films. Hoewel de derde film in de populaire reeks steevast op de releaselijsten van Warner Bros. blijft staan, en volgens de filmstudio dus nog steeds gemaakt zal worden, moeten we nog steeds op onze honger blijven zitten. Een mysterie dat alleen Sherlock zelf kan oplossen?

