Will Smith choqueert met gewelddadige uithaal tijdens Oscars: “Zwijg over mijn fucking vrouw!”

FilmDe 94ste editie van de Oscars zit erop. Het was een bewogen editie, en niet alleen vanwege de vele onverwachte winnaars. Underdog ‘Coda’ ging met de hoofdprijs voor ‘Beste Film’ aan de haal. ‘Dune’ kon de meeste beeldjes verzilveren, terwijl topfavoriet ‘The Power of the Dog’ er haast volledig naast greep. Het was echter vooral de pittige ruzie tussen ‘Beste Acteur’-winnaar Will Smith en presentator Chris Rock die met de meeste aandacht ging lopen... Wij zetten de hoogtepunten van de avond op een rij.

Het was een historische editie van de Oscars, maar om alle foute redenen. Vanochtend zorgden acteur Will Smith, die genomineerd was voor zijn rol in ‘King Richard’, en Oscar-presentator Chris Rock namelijk voor een heuse Oscar-rel. Toen die laatste op het podium een grapje maakte over het “GI Jane-kapsel” van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will, brak de hel los. “Hou de naam van mijn vrouw uit jouw fucking mond”, schreeuwde Will Smith presentator Chris Rock maar liefst twee keer toe. Die laatste was duidelijk even van zijn melk, maar reageerde vervolgens met: “Wauw, dit wordt de meest spraakmakende nacht in de geschiedenis van de Oscars.” Kort daarna werd de uitzending enkele minuten stopgezet. In de Amerikaanse uitzending van de awardshow werd de conversatie weggebiept, waardoor de internationale media - die zich aanvankelijk afvroeg of het om een grapje ging - zich meteen op het voorval stortte. Geruchten over een grap waren trouwens snel de wereld uit, want later op de avond lekten beelden uit waarop te zien was dat Smith een rake klap uitdeelde. Hij liep naar het podium en sloeg Chris Rock op zijn schouder.

Om het allemaal nog wat erger te maken, won Smith tegen de verwachtingen in de award voor ‘Beste Acteur’, voor zijn rol in ‘King Richard’. Een film over het leven van de vader van Venus en Serena Williams. Het was de derde maal dat Smith was genomineerd, maar de eerste keer dat hij de Academy Award won. Dat terwijl Benedict Cumberbatch de gedoodverfde topfavoriet was. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen en maakte hij zijn excuses aan de Academy, maar niet aan Rock.

“Richard Williams verdedigde zijn familie hevig”, aldus Smith in zijn speech, die ongetwijfeld voor heel wat controverse zal zorgen in het licht van zijn uitbarsting. “Mijn moeder zei altijd: pas op, want op je hoogtepunt probeert de duivel je te pakken te krijgen. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden bij de Academy en bij al mijn mede-genomineerden”, zei hij met tranen in de ogen. “Kunst imiteert het echte leven: ik kom hier inderdaad over als de gestoorde vader. Liefde laat je gekke dingen doen. Ik hoop dat de Academy mij in het vervolg nog wil uitnodigen.”

De acteur kreeg vervolgens opvallend weinig applaus, het was ook heel stil tijdens zijn speech. In de zaal leken de aanwezigen zich niet goed raad met het incident. Op sociale media circuleerden al snel foto’s van diverse sterren in shock op het moment dat het gebeurde. Een journalist van The Hollywood Reporter die aanwezig was in de zaal liet op Twitter weten dat Smith na het incident nog steeds in tranen was. Tijdens de eerste reclamepauze die erop volgde zou Denzel Washington naar hem en zijn vrouw toe zijn gekomen om hen te troosten.

De winnaars

Men zou bijna vergeten dat er ook nog prijzen werden uitgedeeld aan de films van het afgelopen jaar. En ook daar valt heel wat over te zeggen, want de grote winnaars van de avond zijn stuk voor stuk onverwachte namen. Jammer voor ‘The Power of the Dog’, want de uitgesproken topfavoriet van de avond ontpopte zich in een mum van tijd tot de grote verliezer. Het was ‘Dune’, de science fiction-film met Timothée Chalamet in de hoofdrol, die de meeste nominaties kon verzilveren met 6 Oscars, waaronder die voor ‘Beste Soundtrack’, ‘Beste Geluid’, ‘Beste Editing’ en ‘Beste Cinematografie’.

Maar de Apple+-film ‘Coda’ was dé verrassing van de avond. De prent won tegen alle verwachtingen in de Oscar voor ‘Beste Film’, ook wel gezien als de hoofdprijs van de uitzending. Ook de prijs voor ‘Beste Aangepaste Screenplay’ ging naar ‘Coda’. Schrijfster Siân Heder won het daarmee van zowel ‘Dune’ als ‘Power of the Dog’. Zo zie je maar dat de “power of the underdog” soms veel krachtiger kan zijn dan je denkt.

Jessica Chastain won bovendien haar eerste Oscar voor ‘The Eyes of Tammy Faye’, alweer zo’n film die onverwacht heel wat hoofden deed draaien bij de Academy.

Grote verliezers

Dat is opvallend, gezien ‘The Power of the Dog’ het tijdens voorbije awardshows wél erg goed deed. Deze keer kon slechts 1 van 12 nominaties verzilverd worden. Regisseur Jane Campion mocht wel de gegeerde award voor ‘Beste Regie’ in ontvangst nemen, toch ook één van de hoofdprijzen. Zij is de eerste vrouw ooit die voor de tweede keer genomineerd was in die categorie. Opmerkelijk was dat ‘The Power of the Dog’ tijdens het afroepen van de genomineerden telkens veel applaus kreeg van de aanwezige gasten. Tevergeefs, zo blijkt.

Ook ‘West Side Story’ en ‘Belfast’ (7 nominaties) en ‘King Richard’ (6 nominaties) rekenen zich tot de verliezers.

Om het rijtje zogenaamde ‘snubs’ af te maken, bleek dat ook de razend populaire film ‘Spider-Man: No Way Home’ niet met de gloednieuwe Oscar voor ‘Fan Favorte Film’ naar huis ging. Dat beeldje, dat gekozen wordt door fans, ging naar ‘Army of the Dead’. Ongetwijfeld ook een spraakmakende keuze, waarover nog heel wat inkt zal vloeien. ‘Spider-Man’ kreeg wel twee Oscars: die voor ‘Beste Visuele Effecten’ en ‘Beste Geluid’.

Volledig scherm Amy Schumer verscheen als 'Spider-Man' tijdens de show. © Chris Pizzello/Invision/AP

Mooie performances

Op het podium werden heel wat grote artiesten verwelkomd, zoals Billie Eilish. Zij bracht haar Bond-nummer ‘No Time To Die’, waarvoor ze haar allereerste Oscar won. Het liedje kreeg namelijk de prijs voor ‘Beste Originele Song’. De prijs voor de beste originele soundtrack ging dan weer niét naar ‘No Time To Die’, maar wel naar ‘Dune’.

Verkeerde nummer genomineerd

De makers van de Disneyfilm ‘Encanto’ moeten even gevloekt hebben toen ze erachter kwamen dat ‘Dos Oruguitas’, het nummer dat ze indienden bij de Academy, veel minder populair was dan het veel langere ‘We Don’t Talk About Bruno’. Hoewel ze dus een Oscar misliepen voor hun zeer bekende liedje, kregen ze wel de kans om het live te brengen tijdens de uitzending. ‘Encanto’ ging trouwens wel met de gegeerde prijs voor ‘Beste Animatiefilm’ aan de haal.

(Lees verder onder de video)

Alle winnaars op een rij

Beste film

Belfast (Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik and Tamar Thomas, Producers)

CODA (Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi and Patrick Wachsberger, Producers)

Don’t Look Up (Adam McKay and Kevin Messick, Producers)

Drive My Car (Teruhisa Yamamoto, Producer)

Dune (Mary Parent, Denis Villeneuve and Cale Boyter, Producers)

King Richard (Tim White, Trevor White and Will Smith, Producers)

Licorice Pizza (Sara Murphy, Adam Somner and Paul Thomas Anderson, Producers)

Nightmare Alley (Guillermo del Toro, J. Miles Dale and Bradley Cooper, Producers)

The Power of the Dog (Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning and Roger Frappier, Producers)

West Side Story (Steven Spielberg and Kristie Macosko Krieger, Producers)

Beste regisseur

Jane Campion (The Power of the Dog) - Winnaar

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Steven Spielberg (West Side Story)

Beste actrice

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) - Winnaar

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Beste acteur

Will Smith (King Richard) - Winnaar

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Beste actrice in een bijrol

Ariana DeBose (West Side Story) - Winnaar

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Beste acteur in een bijrol

Troy Kotsur (CODA) - Winnaar

Ciarán Hinds (Belfast)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Beste kostuums

Cruella (Jenny Beavan) - Winnaar

Cyrano (Massimo Cantini Parrini and Jacqueline Durran)

Dune (Jacqueline West and Robert Morgan)

Nightmare Alley (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazewell)

Beste geluid

Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill and Ron Bartlett) - Winnaar

Belfast (Denise Yarde, Simon Chase, James Mather en Niv Adiri)

No Time to Die (Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey en Mark Taylor)

The Power of the Dog (Richard Flynn, Robert Mackenzie en Tara Webb)

West Side Story (Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson en Shawn Murphy)

Beste originele soundtrack

Dune (Hans Zimmer) - Winnaar

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Encanto (Germaine Franco)

Parallel Mothers (Alberto Iglesias)

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

Beste aangepaste screenplay

CODA (screenplay by Siân Heder) - Winnaar

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe)

Dune (screenplay by Jon Spaihts en Denis Villeneuve

and Eric Roth)

The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

The Power of the Dog (Jane Campion)

Beste originele screenplay

Belfast (door Kenneth Branagh) - Winnaar

Don’t Look Up (door Adam McKay; story by Adam McKay & David Sirota)

King Richard (door Zach Baylin)

Licorice Pizza (door Paul Thomas Anderson)

The Worst Person in the World (door Eskil Vogt, Joachim Trier)

Beste geanimeerde kortfilm

The Windshield Wiper (Alberto Mielgo and Leo Sanchez) - Winnaar

Affairs of the Art (Joanna Quinn en Les Mills)

Bestia (Hugo Covarrubias en Tevo Díaz)

Boxballet (Anton Dyakov)

Robin Robin (Dan Ojari en Mikey Please)

Beste live-action kortfilm

The Long Goodbye (Aneil Karia and Riz Ahmed) - Winnaar

Ala Kachuu — Take and Run (Maria Brendle en Nadine Lüchinger)

The Dress (Tadeusz Lysiak en Maciej Ślesicki)

On My Mind (Martin Strange-Hansen en Kim Magnusson)

Please Hold (K.D. Dávila en Levin Menekse)

Beste editing

Dune (Joe Walker) - Winnaar

Don’t Look Up (Hank Corwin)

King Richard (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick … Boom! (Myron Kerstein and Andrew Weisblum)

Beste make-up en haarstyling

The Eyes of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram en Justin Raleigh) - Winnaar

Coming 2 America (Mike Marino, Stacey Morris en Carla Farmer)

Cruella (Nadia Stacey, Naomi Donne en Julia Vernon)

Dune (Donald Mowat, Love Larson and Eva von Bahr)

House of Gucci (Göran Lundström, Anna Carin Lock en Frederic Aspiras)

Beste animatiefilm

Encanto (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino en Clark Spencer) - Winnaar

Flee (Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen en Charlotte De La Gournerie)

Luca (Enrico Casarosa en Andrea Warren)

The Mitchells vs. the Machines (Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller en Kurt Albrecht)

Raya and the Last Dragon (Don Hall, Carlos López Estrada, Osnat Shurer en Peter Del Vecho)

Beste documentaire

Summer of Soul (Ahmir “Questlove” Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent en David Dinerstein) - Winnaar

Ascension (Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy en Nathan Truesdell)

Attica (Stanley Nelson en Traci A. Curry)

Flee (Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sorensen en Charlotte De La Gournerie)

Writing With Fire (Rintu Thomas en Sushmit Ghosh)

Beste korte documentaire

The Queen of Basketball (Ben Proudfoot) - Winnaar

Audible (Matt Ogens and Geoff McLean)

Lead Me Home (Pedro Kos and Jon Shenk)

Three Songs for Benazir (Elizabeth Mirzaei and Gulistan Mirzaei)

When We Were Bullies (Jay Rosenblatt)

Beste originele song

“No Time to Die” — music and lyrics by Billie Eilish and Finneas O’Connell (No Time to Die) - Winnaars

“Be Alive” — music and lyrics by DIXSON and Beyoncé Knowles-Carter (King Richard)

“Dos Oruguitas” — music and lyrics by Lin-Manuel Miranda (Encanto)

“Down to Joy” — music and lyrics by Van Morrison (Belfast)

“Somehow You Do” — music and lyrics by Diane Warren (Four Good Days)

Beste cinematografie

Dune (Greig Fraser) - Winnaar

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Power of the Dog (Ari Wegner)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Beste internationale film

Drive My Car (Japan) - Winnaar

Flee (Denmark)

The Hand of God (Italy)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Norway)

Beste productie design

Dune - Winnaar

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Beste visuele effecten

Dune (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor en Gerd Nefzer) - Winnaar

Free Guy (Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis en Dan Sudick)

No Time to Die (Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner en Chris Corbould)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker en Dan Oliver)

Spider-Man: No Way Home (Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein en Dan Sudick)