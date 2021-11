Will Ferrell wees filmrol van 25 miljoen euro af: “Ik kon het niet”

‘Elf’ was in 2003 een groot succes en bracht 220 miljoen dollar (190 miljoen euro) op. Toch twijfelde Ferrell tijdens de opnames ook aan de kans op slagen van de film: “Dan liep ik daar in mijn maillot en rare outfits door New York en dan dacht ik: ‘Dit is het einde van mijn carrière.’” Ook zei de acteur in een Amerikaanse talkshow in 2013 dat “het er een beetje zielig zou uitzien als ik me weer in de ‘Elf’-panty zou proberen te wringen.”