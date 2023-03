Wie gaat met een Oscar naar huis? VTM Nieuws lijst de grootste kanshebbers op

Filmmaker Cees van Kempen zat 600 dagen in een tentje voor ‘Wolf’: “We lijden aan het roodkapjes­yn­droom”

Maar liefst vijf jaar werkte Cees van Kempen (59) aan zijn film over de terugkeer van de wolf in de Lage Landen. Duizend lange draaidagen leverden hem hoop en al tien uur aan wolvenbeelden op, maar hij puurde er een prachtige natuurdocu uit. Cees hoopt dat zijn film voor meer kennis en begrip zal zorgen bij tegenstanders van het roofdier. “Er is veel meer angst voor de wolf dan nodig. We lijden aan het roodkapjesyndroom.”