Whoopi Goldberg smeekt Maggie Smith om mee te spelen in ‘Sister Act 3’: “We willen dit niet zonder jou doen”

Whoopi Goldberg vertelde in de talkshow dat ze erg veel zin heeft in de derde ‘Sister Act’-film. “Ik vind het scenario erg leuk. En je weet dat we allemaal gaan doen wat nodig is. Ik probeer juist nog een regisseur te vinden.” Al is een regisseur niet het enige op haar verlanglijstje. “Ik wilde Maggie Smith laten weten dat ik de rol van ‘Mother Superior’ (moeder overste, red.) voor jou vrijhoud”, zei Whoopi. “Ik kan het met niemand anders doen dan met jou. Dus als je graag wil dat ik naar jou toekom voor de opnames of wat dan ook, dan zullen we alles doen wat je wil. Maar we willen het niet zonder jou doen, Maggie.”

Of de actrice aan Whoopi’s oproep gehoor zal geven, is niet duidelijk. Ondanks haar 88 lengtes lijkt Maggie in ieder geval nog niet van plan om op pensioen te gaan. Ze heeft nog twee films op de stapel staan en mogelijk wordt daar dus nog een derde aan toegevoegd. Bovendien draagt ze ‘Sister Act’ een warm hart toe. In 2017, toen de film z'n 25ste verjaardag vierde, zei ze nog: “Ik kan niet geloven dat dit al 25 jaar geleden was. Ik zou graag dag willen zeggen aan alle nonnen. Ik heb het gevoel dat ik de oudste nog overblijvende non ben. Elke non was geweldig. Ik heb zo’n warme herinneringen aan die geschifte films. We lachten en lachten. Ik kan niet geloven dat het al 25 jaar geleden is. Ik stuur jullie veel liefde en wenste dat ik bij jullie was.”

De allereerste ‘Sister Act’-film kwam in 1992 uit en vertelde het verhaal van een zangeres die moest onderduiken in een klooster nadat ze getuige was geweest van een moord. Een jaar later kwam de tweede film uit.

