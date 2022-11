Whitney Houston komt weer tot leven: bekijk hier de trailer van ‘I Wanna Dance With Somebody’

Film Tom Felton verdiende 16 miljoen euro aan ‘Harry Pot­ter’-films (en dit met amper halfuur schermtijd)

Tom Felton (35) kroop van 2001-2011 in de huid van Draco Malfidus en was te zien in alle acht de ‘Harry Potter’-films. IMDB rekende uit dat zijn schermtijd in totaal ‘slechts’ 31 minuten en 45 seconden bedroeg, maar voor dit slordig halfuur werd er wel een behoorlijke som geld tegenaan gesmeten. Volgens ‘The Mirror’ kreeg de Britse acteur 14 miljoen pond (zo’n 16.137.450 euro) betaald.

