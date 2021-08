Wereldpremière James Bond-film op 28 september in Londen

Film Nieuwe James Bond-film in oktober eindelijk op het witte doek

27 juli Hij werd meerdere keren tot grote teleurstelling van fans uitgesteld, maar de nieuwe James Bond-film ‘No Time To Die’ verschijnt nu toch echt in oktober op het witte doek. Dat is vandaag bekendgemaakt op het Twitter-account van de film. “Bond is back”, schrijven ze bij een trailer.