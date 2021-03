Werd Amber Heard ontslagen uit ‘Aquaman 2′ na contractbreuk?

CelebritiesZal Amber Heard (34) haar opwachting nog maken als personage Mera in ‘Aquaman 2'? Als we verschillende Amerikaanse media mogen geloven, werd de actrice geschrapt uit de film. Daar zou Warner Bros Pictures echter een reden toe gehad hebben: naar verluidt schond de actrice de regels van een clausule in haar contract, waarna ze meteen bedankt werd voor bewezen diensten.

Het gonst nu al een tijdje van de geruchten over de rol van Amber Heard in ‘Aquaman 2'. Het was de Australische website Sausage Roll die het vuur aan de lont stak, waarna diverse media het verhaal oppikten. Na de scheiding van Amber en Johnny Depp hadden de fans van de acteur meteen een petitie gestart om het ontslag te eisen van Heard bij ‘Aquaman’, maar dat liet de actrice niet aan haar hart komen. “Alleen de fans hebben van ‘Aquaman’ een succes gemaakt en voor ‘Aquaman 2' gezorgd”, reageerde ze toen strijdvaardig. “Ik heb er heel veel zin in om volgend jaar met de opnames te beginnen.”

Inmiddels zou Amber echter niet meer op de loonlijst van Warner Bros Pictures staan. De actrice zou volgens diverse media de regels van een gezondheids- en fitnessclausule in haar contract hebben verbroken, al is het voorlopig onduidelijk wat die bewuste clausule precies omvatte. Volgens de eerste berichten zou de filmstudio ook nog geen vervanger hebben gevonden voor het personage Mera. Maar de naam van ‘Game of Thrones’-actrice Emilia Clarke wordt nu al genoemd als mogelijke opvolging.

Wat met het proces?

Ondertussen blijven Amber en haar ex-man Johnny ook in hun juridische oorlog verwikkeld. Het smaadproces van Depp tegen zijn ex wordt opnieuw uitgesteld. Hij beschuldigt haar van beschadiging van zijn reputatie nadat ze hem beschuldigde van mishandeling. De zaak van 50 miljoen dollar stond gepland voor later dit jaar, maar is nu verplaatst naar april 2022.

(tekst gaat verder onder video)

De voormalige ‘Pirates of the Caribbean’-ster en de ‘Aquaman’-actrice liggen al sinds hun scheiding in 2017 in de clinch met elkaar, en hun juridische strijd is nog lang niet gaan liggen. Het is ondertussen de derde keer dat de Depp-Heard-smaadzaak wordt uitgesteld. Oorspronkelijk moest ze plaatsvinden in september vorig jaar, maar vanwege de opnames van ‘Fantastic Beasts 3' vroeg Depp zelf om een verplaatsing naar januari. Daarna werd de zaak verzet naar mei, om uiteindelijk dus nogmaals verzet te worden naar april 2022.