Welpen doodknuppelen en moordcomplotten: dit is het opvallendste uit ‘Tiger King 2'

FILMHet tweede seizoen van de veelbesproken docuserie ‘Tiger King’ ging gisteren in première. Hoewel recensenten heel kritisch zijn voor de vijf nieuwe afleveringen - volgens velen ligt het tempo te laag en zit er te veel herhaling in - zijn er toch een paar opvallende onthullingen. Zoals de wanpraktijken in de dierentuin van Tim Stark en Jeff Lowe, of het opduiken van de kinderen van Don Lewis - Carole Baskins verdwenen echtgenoot, die ze al dan niet het hoekje om hielp.

In het eerste seizoen kregen we een inkijk in het excentrieke leven van Joe Exotic, eigenaar van een tijgerpark in Oklahoma, YouTuber en mislukte presidentskandidaat. De reeks was een enorme hype op Neflix. Ook Kim Kardashian en Sam Smith bingewatchten de serie. De figuren in ‘Tiger King’ werden dan ook met een vingerknip gekatapulteerd tot celebrities. Op het einde van de reeks was Exotic veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf wegens het beramen van een complot om zijn aartsvijand te vermoorden, Carole Baskin, eigenaar van een tijgerpark in Florida en dierenrechtenactiviste. Nu hoopt hij vrij te raken omdat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. “Ik wil naar huis zodat ik behandeld kan worden en van de tijd kan genieten die mij nog gegeven is met de mensen die me liefhebben.”

Gisteren ging ‘Tiger King 2' in première. De docuserie gaat verder waar het eerste seizoen eindigde, met Joseph Maldonado-Passage - zoals Joe Exotic echt heet - die zijn gevangenisstraf uitzit. In de eerste aflevering wordt er gegraven in het vroege leven van Joe. De makers stellen dat zijn narcisme werd veroorzaakt door een verlies in de familie. Daarnaast had de zakenman het moeilijk om als homo op te groeien. Nu Joe in de gevangenis zit, proberen anderen uit de serie te profiteren van hun roem. Ondertussen vormt zich een team om Donald Trump aan te dringen op een presidentieel pardon.

Volledig scherm Joe Exotic in 'Tiger King 2' © Netflix

Moord op Don

Carole Baskin weigerde elke medewerking aan het vervolg van ‘Tiger King’, omdat ze in de eerste reeks zonder weerwoord beschuldigd werd van moord. Volgens Exotic zou ze haar eerste echtgenoot Don Lewis aan de tijgers gevoerd hebben. Haar beslissing werd enigszins ondermijnd door de makers, aangezien ze heel wat beeldmateriaal van een lezing uit haar dagboeken van YouTube hebben gehaald. Deze clips zorgen ervoor dat ze toch visueel centraal staat in afleveringen twee en drie, waarin de verdwijning van Don Lewis opnieuw wordt onderzocht.

De hernieuwde interesse leidt ertoe dat autoriteiten, journalisten en Dons kinderen onderzoeken hoe, wanneer, en zelfs of hij werd vermoord. Heeft hij geld weggesluisd uit zijn bedrijven, weg van zijn vrouw? Heeft Baskin, zoals Joe Exotic en zijn volgelingen aannemen, Don vermoord en aan de tijgers gevoerd? Of is er een andere, even wilde verklaring? De dochters van Don willen in de reeks meer te weten komen over het lot van hun vader. Daarnaast wordt Caroles versie van de gebeurtenissen nader onderzocht. Volgens critici voegt het nieuwe materiaal weinig vernieuwende elementen toe aan het tweede seizoen, naast verse interviews met mensen die vooral gekende informatie tot vervelens toe herhalen.

Volledig scherm Don Lewis en Carole Baskin in betere tijden © Netflix

Dierenmishandeling en juridische problemen

Terwijl Joe Exotic blijft proberen in beroep te gaan tegen zijn gevangenisstraf, staat een andere controversiële dierentuineigenaar centraal in de laatste twee afleveringen van ‘Tiger King 2': dierenfokker Tim Stark. Hij was eigenaar van ‘Wildlife in Need’ in Indiana en probeerde later ook een dierentuin te openen met Jeff Lowe, wat geen succes had. Werknemers beweerden dat de dieren vaak uitgedroogd en uitgehongerd werden en in te kleine kooien werden opgesloten. Ze beweerden ook dat er niet genoeg personeelsleden waren om de dieren goed te verzorgen, en dat de enige dierenarts op het personeel regelmatig procedures verprutste, waardoor dieren stierven. Bovendien beweerden werknemers dat Stark zieke dieren mishandelde. Zo zou hij een luipaardwelp doodgeslagen hebben met een honkbalknuppel.

Naast de frappante beschuldigingen worden de twee ook geconfronteerd met juridische problemen. In april 2021 ontdekte een rechter in Indiana dat Stark op frauduleuze wijze fondsen van Wildlife in Need had gebruikt voor zijn eigen persoonlijke gebruik. Als gevolg hiervan werd het Stark officieel en permanent verboden om ooit exotische of inheemse dieren te bezitten of tentoon te stellen. In een Facebook Live maakte Stark uiteindelijk bekend dat hij failliet ging. Een hoorzitting over de inning van zijn bezittingen is gepland voor 16 december. Genoeg voer voor een derde seizoen dus.

Volledig scherm Jeff Lowe en Lauren Lowe in 'Tiger King 2' © Netflix

