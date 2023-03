“We zijn al winnaars”: regisseur Lukas Dhondt en zijn gezelschap vertrekken richting Oscars

Magritte du Cinéma Bouli Lanners en Lukas Dhont grote winnaars van Franstali­ge filmprij­zen

Bouli Lanners en Lukas Dhont zijn de grote winnaars van de twaalfde editie van de Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen in België. 'Nobody has to know' van Lanners werd zaterdagavond in het Théâtre National Wallonie-Bruxelles in Brussel uitgeroepen als beste film.