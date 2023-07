Was het een bodydouble of speelde Jennifer Lawrence naaktscène in ‘No Hard Feelings’ zelf? Actrice neemt alle twijfels weg

Film Waarom u deze zomer niet zal kunnen ontsnappen aan ‘Barbie’: “Onze kinderfan­ta­sieën zijn nu ook overal in de echte wereld”

De ‘Barbie’-koorts, wen er alvast aan, want de komende weken is er niet meer aan te ontsnappen. Over precies twee weken komt de langverwachte film, met Margot Robbie (33) als Barbie en Ryan Gosling (42) als Ken, in de bioscoopzalen. De marketingmachine draait al maanden op volle toeren en ook Kinepolis plukt er al volop de vruchten van. “Er zijn nog amper tickets over voor de Belgische avant-première.” Wat is het geheim achter deze roze gekte? “In 2015 was Barbie ‘dood’. Nu is het dé film waar het meest naar wordt uitgekeken.”