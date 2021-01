Warner Bros. komt met nieuwe ‘Willy Wonka’-film in 2023

Er bestaan ondertussen al twee films over Willy Wonka. De originele film ‘Willy Wonka & the Chocolate Factory’ dateert al van 1971 en werd destijds door Paramount uitgebracht. Het script van de film was gebaseerd op het originele verhaal van Roald Dahl en de hoofdrol was voorzien voor Gene Wilder, die in 2016 overleed op 83-jarige leeftijd. In 2005 was het dan weer de beurt aan Warner Bros. die samen met Tim Burton de remake ‘Charlie and the Chocolate Factory’ op de markt bracht. In deze laatste was het Johnny Depp (57) die de hoofdrol op zich mocht nemen.