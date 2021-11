Warner Bros. had aanvankelijk een andere acteur in gedachten voor de rol van Harry Potter

FilmHet had geen haar gescheeld of de ‘Harry Potter’-films hadden er helemaal anders uitgezien. In een interview met The Hollywood Reporter maakte Chris Columbus, de regisseur van de eerste twee films, namelijk bekend dat Warner Bros. eerst iemand anders in gedachten had voor de rol van de wereldbekende tovenaar.

Het personage van Harry Potter dat niet gespeeld wordt door Daniel Radcliffe? We kunnen het ons bijna niet inbeelden, maar toch was dat bijna het geval. Volgens regisseur Chris Columbus waren ze bij Warner Bros. aanvankelijk van plan om de rol aan Tom Felton te geven. Deze laatste speelde uiteindelijk de rol van Draco Malfidus in alle ‘Harry Potter’-films.

Verkeerde haarkleur

“Tom was net zo’n goede acteur, dus we hadden zoiets van laten we gewoon zijn haar verven, hem een litteken en een bril geven en dan zien we wel.” Uiteindelijk was het ook de haarkleur van Felton die roet in het eten gooide. “Zijn test voor Harry Potter was erg goed, maar bij kinderen van zo’n jonge leeftijd zie je al snel of hun haar gekleurd is of niet.”

Uiteindelijk kreeg Tom Felton wel nog een andere rol in de ‘Harry Potter’-films namelijk die van Draco Malfidus. “Hij was uitstekend als Draco, dus we konden hem gewoon niet laten gaan. Ik wist gewoon dat hij deze rol moest spelen”, aldus Columbus.

Volledig scherm Tom Felton. © ANP

Nadat de ‘Harry Potter’-regisseur Daniel Radcliffe aan het werk het gezien hadin een andere televisieserie wist hij dat de rol van Harry Potter op zijn lijf geschreven was. “Op een gegeven moment was ik op BBC naar een miniserie van David Copperfield aan het kijken. Een jonge Daniel Radcliffe speelde in een drietal scènes mee en toen ik hem zag, wist ik gewoon dat hij Harry Potter was.”

Aanvankelijk had de familie van Daniel wel geen interesse in het aanbod van de makers, maar uiteindelijk slaagde David Heyman, één van de producers, erin om hen te overtuigen. De deal was echter pas rond toen J.K. Rowling de jonge acteur voor het eerst zag. Ook volgens haar was hij perfect om de rol van Harry Potter op zich te nemen. “Toen Warner Bros. dit allemaal hoorde, zeiden ze vrijwel meteen ja. Twee dagen later maakten we het nieuws bekend en de rest is geschiedenis.”

