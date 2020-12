Warner Bros. gaat elke nieuwe film in 2021 gratis streamen op HBO Max

Het lijkt erop dat streaming een steeds grotere plek gaat innemen in de filmwereld. Door corona draaien de bioscopen - als ze al open zijn - op sterk verminderde capaciteit, en dus kijken de filmstudio’s naar streamingplatforms om de leegte op te vullen. Filmstudio Warner Bros. heeft donderdag zo aangekondigd dat elke film die ze in 2021 gaan uitbrengen, gratis op streamingplatform HBO Max te zien zal zijn. De films zullen één maand op het platform te zien zijn, om daarna even te verdwijnen. Op hetzelfde moment zullen de films trouwens ook in de bioscopen te zien zijn. Het experiment zou een jaar duren. “We leven in ongeziene tijden die creatieve oplossingen vragen, waaronder dit nieuwe initiatief van Warner Bros", laat CEO Ann Sarnoff weten. “Niemand wil liever dan wij opnieuw films in de bioscopen tonen. We weten dat nieuwe content noodzakelijk is om de bioscopen in leven te houden, maar we moeten ook rekening houden met de realiteit dat de meeste bioscopen in de Verenigde Staten in 2021 nog steeds op verminderde capaciteit zullen functioneren.”