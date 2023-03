Ward Kerremans en tegenspeelster Sallie Harmsen over de productie van ‘Noise’: “Die chemie uitstralen? Dat moet als acteurs”

FilmOp vrijdag 17 maart verschijnt op Netflix de psychologische thriller ‘Noise’. Een film met enkele bekende gezichten als Johan Leysen, Jennifer Heylen, Lize Feryn, Ward Kerremans en Sallie Harmsen in de cast. Die twee laatsten spelen bovendien ook een koppel in de film en kennen elkaar al jaren in het echte leven. “Wij hebben samen nog gestudeerd in Maastricht.”

KIJK. De trailer van de Netflixfilm ‘Noise’.

“Altijd wanneer je een film hebt gedraaid, duurt het een jaar voordat die uitkomt. Dus het is dan altijd wel fijn wanneer die de wijde wereld in mag”, steekt een enthousiaste Sallie Harmsen van wal tijdens een gesprek op de première van ‘Noise’. In Vlaanderen is ze een nobele onbekende, maar in Nederland heeft ze al een hele hoop grote rollen op haar palmares staan. Voor ‘Noise’ werkte ze samen met Ward Kerremans, bij ons bekend van ‘Grond’, ‘Billie vs Benjamin’ en als de vriend van tv-gezicht Danira Boukhriss. Ook hij is enthousiast over de release van de film. “Vanaf het moment dat je iets afrondt, kijk je altijd uit naar het eindresultaat. Het is altijd heel spannend om te zien wat ze ervan gemaakt hebben. Ik heb alvast alles gegeven en we hebben heel leuk samen kunnen werken.”

En dat die samenwerking goed verliep tussen hen beide, dat kan ook te herleiden zijn naar het feit dat Ward en Sallie al lang bevriend zijn met elkaar. Zo studeerden ze samen aan de academie in Maastricht. “Sallie zat wel een paar jaar hoger, dus we hebben elkaar net gemist voor de schoolse projecten. Maar we kennen elkaar wel heel goed.” Over de chemie die ze als koppel moeten uitstralen in de film blijven ze beide wel heel nuchter. “Dat is gewoon iets wat je doet als acteur, hè.”

Volledig scherm © Maarten Claes/Photo News

KV Mechelen

Voor hen beide kan de film ‘Noise’ wel eens veel gaan betekenen. Sallie kan ermee bekend raken bij het Vlaamse publiek en ook voor Ward kan er een doorbraak inzitten. Want het is zijn eerste grote filmrol. “Of dit echt mijn doorbraak is? Je hoopt dat natuurlijk altijd. Maar wat ik het meeste hoop is dat KV Mechelen de beker van België wint”, grapt Ward.

Toch nam hij zijn rol wel vrij serieus. “Of het nu film is, tv of theater. De inhoud is het belangrijkste.” En die wil hij bijgevolg ook goed overbrengen. “Je moet je altijd een beetje voorbereiden zodat je weet waar je het over hebt. Ik heb een paar boeken gelezen die mijn zus me aanbeval, een paar goede films gekeken waarin een personage iets soortgelijks meemaakte en ik heb ook met psychiaters gesproken. Het is niet dat ik me zwaar in de literatuur heb gestort. Maar ben me wel gaan informeren bij mensen die er meer over weten dan ik”, aldus Ward. Dat bevestigt ook Sallie op haar beurt. “Je moet begrijpen waarom een personage doet wat het doet.”

Volledig scherm © Maarten Claes/Photo News

Thriller

Goed probeerden ze zich dus zeker te onderbouwen. Want ‘Noise’ is allesbehalve een luchtige film. Zo gaat het over het personage Matthias (Kerremans) die samen met zijn partner Liv (Harmsen) intrekt in zijn ouderlijk huis nabij het woonzorgcentrum van zijn vader (Johan Leysen). In de buurt van hun woonst ligt ook het bedrijf waar zijn vader vroeger CEO van was. Door de herontdekking van het gesloten bedrijf, raakt Matthias in de ban van welke drama’s zich er destijds hebben afgespeeld. Een spannend plot dus, dat Kerremans helemaal op het lijf geschreven staat. “Ik hou zelf wel van films met een hoop mysterie”, aldus de acteur.

KIJK . Danira Boukhriss en Ward Kerremans samen op de rode loper van ‘Noise’

