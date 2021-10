Wapenverantwoordelijke 'Rust’ deed Nicolas Cage woedend set af stormen bij opnames vorige film

De jonge vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens op de set van de film ‘Rust’ met Alec Baldwin (63), had eerder dit jaar ook al problemen op de set van de eerste film waar ze die functie had. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite TheWrap. Hannah Gutierrez-Reed (24) vuurde twee keer in drie dagen zonder waarschuwing een wapen af in de buurt van de cast en crew van ‘The Old Way’ en deed acteur Nicolas Cage (57) woedend de set af stormen. “Kondig het aan, je blies er mijn f***ing trommelvliezen uit”, gilde de acteur terwijl hij briesend wegstoof.

Crewlid Stu Brumbaugh was afgelopen zomer getuige van het incident en deed het verhaal aan TheWrap. De man had de leiding over de opstelling van de camera en de belichting tijdens de opnames van ‘The Old Way’ in de Amerikaanse staat Montana.

Volgens Brumbaugh haalde Gutierrez-Reed zich ook de woede van andere crewleden op de hals omdat ze de basisveiligheidsvoorschriften niet volgde voor het gebruik van wapens op de set. Zo moet het gemeld worden als er een wapen op de set aankomt of gebruikt wordt. Er zouden verscheidene klachten over gekomen zijn.

Brumbaugh eiste na het incident met Cage dat Gutierrez-Reed ontslagen zou worden. Het was toen pas dat hij te weten kwam dat het haar eerste film was waarin ze verantwoordelijk was voor de wapens. “Ik was echt kwaad. Het ging allemaal veel te snel. Ze was nog maar een beginner”, vertelt hij aan TheWrap.

Ook een ander crewlid vertelde aan TheWrap dat Gutierrez-Reed “de cast en crew verschillende keren in onnodige en gevaarlijke situaties bracht”. Brumbaugh maakt er onder meer melding van dat ze onaangekondigd de set opwandelde met kogels met losse flodders in, wat niet toegelaten is.

Ze zou ook pistolen onder haar armen gedragen hebben en in elk hand geweren die klaar waren voor gebruik in een scène. De wapens zouden ook op mensen gericht geweest zijn.

Een producer van ‘The Old Way’ ontkent echter dat er problemen waren met Gutierrez-Reed. Volgens hem werkte de vrouw onder een ervaren rekwisiteur, Jeffrey W. Crow. Die man liet eerder in een interview met de Los Angeles Times verstaan dat ze haar werk goed deed en dat hij verbaasd was dat er een incident was gebeurd op de set van 'Rust’ onder haar toeziend oog.

Vorige week donderdag schoot acteur Alec Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins (42) dood op de set van de film ‘Rust’. Ook regisseur Joel Souza raakte gewond. Het onderzoek van de politie focust op twee medewerkers: Gutierrez-Reed en de assistent-regisseur van 'Rust’, die Baldwin het wapen overhandigde.

Vorige maand vertelde Gutierrez-Reed in een podcast nog dat ze “getwijfeld had of ze wel klaar was” voor haar job van wapenverantwoordelijke in ‘The Old Way’. Ze zei ook dat ze in de voetsporen was getreden van haar bekende vader en dat ze alles van hem had geleerd. “Maar sommige dingen dokterde ik zelf uit”, klonk het.

