“Wakanda Forever”: na het succes van de films nu ook ‘Black Panther’-game aangekondigd

Film Timothée Chalamet in topvorm en Hugh Grant als Oompa Loompa: trailer van ‘Wonka’ gaat meteen viraal

De kerstperiode krijgt dit jaar een extra verrukkelijk randje. Half december verschijnt ‘Wonka’ in de zalen, een prequel op ‘Charlie & The Chocolate Factory’. In de trailer, die dinsdag verscheen, is te zien hoe Timothée Chalamet (27) op een overtuigende manier in de huid kruipt van het jonge chocolade-genie Willy Wonka. In de bijrollen schitteren onder meer Rowan Atkinson (68), Olivia Colman (49) en Hugh Grant (62). Die laatste speelt een Oompa Loompa en haalt daarvoor z’n beste dansmoves boven - tot groot plezier van het internet. Of die geslaagd zijn, mag u zelf beoordelen.