De beelden liegen er niet om: Alec Baldwin is zwaar aangeslagen door het incident. Een getuige heeft aan de Hollywoodsite Showbizz 411 verteld dat Alec Baldwin na het dodelijk schietincident bleef vragen waarom hij een ’hot gun’ in handen had gekregen. Dat is een pistool dat geladen is met echte munitie. Op de set van de westernfilm ‘Rust’ schoot de acteur per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins neer. Ze overleed aan haar verwondingen. Regisseur Joel Souza raakte gewond, maar mocht na een korte ziekenhuisopname weer naar huis.