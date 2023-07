Waarom u deze zomer niet zal kunnen ontsnappen aan ‘Barbie’: “Onze kinderfantasieën zijn nu ook overal in de echte wereld”

Film Spin-off van ‘Fast & Furious’ met Dwayne Johnson krijgt officiële titel

Het lijkt wel een saga waar er maar geen eind aan komt, maar toch zou het in 2025 gedaan zijn met de ‘Fast & Furious’-films. Dan verschijnt immers het elfde deel in de bioscoop en is de verhaallijn van de hoofdfilms afgerond. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we niet terugkeren naar de actievolle wereld van Dom en co, want nu werden er meer details bekendgemaakt rond de spin-off met Dwayne ‘The Rock’ Johnson in de hoofdrol.