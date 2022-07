Waarom ‘Top Gun: Maverick’ 35 jaar op zich liet wachten: “Ik wist dat als ik het ooit terug zou doen, ik het nu moest doen”

Film James Cameron werkt misschien niet meer mee aan volgende ‘Ava­tar’-films: “Ik denk dat ik uiteinde­lijk het stokje doorgeef”

Filmmaker James Cameron (67) bedacht in 2009 het wonderbaarlijke verhaal ‘Avatar’. Door het immense succes besloot Cameron om er nog een vierdelig vervolg aan te breien. Het eerste deel daarvan verschijnt tegen het einde van dit jaar in de cinemazalen. En hoewel de delen daarna nog niet in productie zijn, staat Cameron misschien niet aan het roer.

