Waarom ‘Grease' na ruim 43 jaar nog steeds een heuse klassieker is: “Hier zijn we op dit moment écht aan toe”

Racisme, seksisme en verwijzingen naar ‘date rape’, het zijn niet de eerste woorden waar je aan denkt als je ‘Grease’ hoort. Maar een recente vertoning van de prent op BBC leidde wel degelijk tot ophef op sociale media, van enkele jonge/nieuwe kijkers die vonden dat de klassieker niet echt goed oud geworden was. Denk maar aan de scène waarin Danny in de drive-in iets probeert bij de onschuldige Sandy, hoe de jongens bij het verhaal van Danny opgewonden zingen ‘Did she put up a fight’ of hoe Rizzo als ‘slet’ bekeken wordt in de overwegend witte school. Het kwam zelfs zo ver dat hoofdrolspeelster Olivia Newton-John de gemoederen moest sussen: “Ik vind het een beetje onnozel. Het is gewoon een leuke musical en hoeft dus niet zo serieus genomen te worden. We moeten allemaal een beetje kalmeren en gewoon genieten van de dingen zoals ze zijn. Ik heb het in ieder geval zelf nooit zo bekeken”, besloot ze. “Voor mij is het een leuke film die mensen entertaint. En dat is alles.”