Waarom controversiële film ‘Sound of Freedom’ niet te zien is in België: wij spraken met bioscoopketen Kinepolis

FilmNu de hele ‘Barbenheimer’-heisa wat gaan liggen is en de twee films (‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’) veel filmfans naar de bioscopen lokken, is er veel te doen rond de controversiële film ‘Sound of Freedom’. Die kan je echter niet in België bekijken. Wij spraken even met bioscoopketen Kinepolis om uit te zoeken waarom hij nergens te zien is.

Naast ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ is er online nog een film die de mensen maar al te graag in de mond nemen: ‘Sound of Freedom’. Deze film van regisseur Alejandro Monteverde is gebaseerd op waargebeurde feiten en vertelt het verhaal van Tim Ballard (gespeeld door Jim Caviezel) die getrouwd is met Katherine (Mira Sorvino). Hij werkt bij de Amerikaanse CIA, maar neemt ontslag om kinderen in Colombia uit handen van mensenhandelaars te houden. Wat begint met twee Hondurese kinderen, groeit uiteindelijk uit tot een reddingsoperatie van zo’n 50 kinderen.

(lees verder onder de trailer)

De film - die amper 14 miljoen dollar kostte om te maken - heeft inmiddels al meer dan 100 miljoen dollar opgeleverd. Toch is de film niet te zien in België. Niet via de streamingdiensten van Netflix, Disney, Amazon of Apple, maar ook niet in de bioscopen. Maar hoe komt dat net?

De film is ondertussen uitgegroeid tot een cultureel en politiek debat in de Verenigde Staten, vooral door de promotionele campagne van hoofdrolspeler Jim Caviezel. Hij zou meermaals antisemitische uitspraken hebben gedaan en is een aanhanger van QAnon, een extreemrechtse politieke stroming die wordt geleid door een grote groep hooggeplaatste conservatieven. Zij houden er schadelijke complottheorieën op na die ondertussen hun eigen leven leiden op sociale media.

Daarnaast is er ook nog veel te doen rond acteur Eduardo Verástegui. Hij zou namelijk bevriend zijn met Spaanse extreemrechtse leider Santiago Abascal en Hongaarse extreem-conservatieve leider Viktor Orbán. Verástegui zou daarnaast ook onderdeel uitmaken van Manto de Guadalupe, een project in Los Angeles dat tegen abortus is. Hij is ook een vriend van ex-president Donald Trump. Die laatste hield een privé-screening van de film bij zijn thuis. Daar was ook de échte Tim Ballard aanwezig.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Acteur Jim Caviezel (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) © AFP

Zolang er geen distribu­teur is die de film kan aanbieden aan ons, kunnen wij de film niet uitzenden Stijn Vanspauwen, Country Manager Kinepolis België en Luxemburg

Hoewel er dus zoveel te doen is rond de film, is hij nergens te bekijken in ons land. Bioscoopketen Kinepolis wordt overladen met vragen naar een Belgische releasedatum voor de prent. Maar zo simpel is het jammer genoeg niet. Vooraleer een film immers in de bioscoop kan draaien, is er een filmverdeler nodig (denk bijvoorbeeld aan Disney, Warner Bros., Sony, Paramount,…), maar op dit moment is er geen enkele filmverdeler die de film in ons land kan aanbieden.

Bij Kinepolis blijven ze echter niet bij de pakken zitten en zijn ze momenteel zélf aan het schakelen om de film op internationaal niveau toch in de Kinepolis-bioscopen te krijgen: “Er zijn gesprekken gaande om de film naar het grote scherm te brengen in Europa. Maar zolang er geen distributeur is die de film kan aanbieden aan ons, kunnen wij de film niet uitzenden. We zijn echter op de hoogte van de grote vraag naar deze film en doen ons uiterste best om deze naar onze bioscopen te brengen”, aldus Stijn Vanspauwen, Country Manager van Kinepolis België en Luxemburg.

LEES OOK.