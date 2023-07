Vuil 'Harry Potter’-filmkostuum onder de hamer voor zo’n 80.000 pond

Om een attribuut of kostuum uit hun favoriete film te kunnen bemachtigen, moeten de fans al eens diep in de buidel tasten. Zo ook om een bevuild Gryffindor-uniform - gedragen door Daniel Radcliffe in de film ‘Harry Potter and The Chamber of Secrets’ - in handen te kunnen krijgen. Maar daar zat een superfan klaarblijkelijk niets mee in. Voor de volledige set, bestaande uit een Gryffindor-mantel, blouse, overhemd, stropdas, wollen trui met V-hals, broek, suède schoenen én de iconische bril, legde de fan zo’n 79.100 pond (zo’n 92.648 euro) op tafel. De kleding ziet er echter wel afgeleefd en vuil uit. Dit door onder meer modder en nepbloed.