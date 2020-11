VTM 4 zendt Bondfilms van Sean Connery uit als eerbetoon

Vanavond start de zender met ‘Dr. No’, de allereerste James Bond-film uit 1962. Dat is tevens de film met de beroemde scène waarin Ursula Andress in bikini uit de zee komt waden. De film zal om 23u20 starten.

De komende dagen volgen nog de andere zes films waarin Connery in de huid van 007 kroop: ‘From Russia With Love’ (maandag 2/11 om 22u50), ‘Goldfinger’ (dinsdag 3/11 om 22u35), ‘Thunderball’ (woensdag 4/11 om 22u30), ‘You Only Live Twice’ (donderdag 5/11 om 22u40), ‘Diamonds Are Forever’ (vrijdag 6/11 om 22u30) en ‘Never Say Never Again’ (zaterdag 7/11 om 22u25). Ze vervangen telkens de voorziene laatavondfilm.