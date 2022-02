“Vrouwen kunnen ook grappig zijn”: Rachel Wolfson is eerste stuntvrouw in ‘Jackass’-film

Film‘Jackass’ is terug met een hele lading extreme, absurde en levensgevaarlijke stunts. Naast de originele stuntmannen, Johnny Knoxville en Steve-O, is er in ‘Jackass Forever’ voor het eerst een stuntvrouw te zien. Actrice Rachel Wolfson is vereerd: “Het is belangrijk om te tonen dat vrouwen ook pijn kunnen ervaren en ook grappig kunnen zijn.”