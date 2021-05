Vroeger alleen voor nobele onbekenden, nu wil iederéén superheld zijn: groten der Hollywood dromen van wapperende capes

Film Belgische Oscarwin­naar Bert Hamelinck blij met lof voor ‘Sound of Metal’: “Beter dan ik ooit had verwacht”

26 april Bert Hamelinck, de Belgische producer van ‘Sound of metal’, is trots dat de film twee van de zes Oscarnominaties kon verzilveren. “Het was een ontzettend fijne ervaring. Beter dan ik ooit had verwacht”, klonk het maandagavond in het VTM NIEUWS.