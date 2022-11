Voorverkoop van ‘Black Panther: Wakanda Forever’ bracht al 45 miljoen dollar op

Insiders bevestigden de cijfers ook al aan ‘The Hollywood Reporter’. Ook Bob Chapek, de CEO van de Walt Disney Co., is tevreden met het nieuws. In een statement maakte Chapek duidelijk dat Ryan Coogler, de regisseur van de prent, opnieuw een ijzersterk resultaat geleverd, iets wat op zijn beurt af te leiden is uit de eerste cijfers.

Er wordt bovendien verwacht dat het bedrag in kwestie nog zal stijgen tot 65 miljoen dollar en dat voor de prent effectief in de bioscoopzalen verschijnt. ‘Black Panther: Wakanda Forever’ doet het daarmee beter dan ‘Thor: Love and Thunder’. ‘Doctor Strange and the Multiverse of Madness’ deed het dan weer iets beter.

De originele film, die in februari 2018 het licht zag, bracht in voorverkoop zo’n 55 miljoen dollar op. Het openingsweekend van de eerste prent was dan weer goed voor 202 miljoen dollar. In totaal bracht de eerste ‘Black Panther’-film dan weer 1,34 miljard dollar op. Of zijn opvolger het even goed zal doen, valt nog af te wachten.

