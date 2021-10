Volslagen gebrek aan ervaring en mensen met een dubieus palmares: schietongeval op set van ‘Rust’ zat eraan te komen

FilmHoe het dramatische ongeval op de set van ‘Rust’ - waarbij acteur Alec Baldwin een geladen pistool in handen kreeg - ooit kon gebeuren, is een week na de feiten nog steeds een groot vraagteken. Hoe meer details er uitlekken, hoe meer er echter met een beschuldigende vinger richting de producers wordt gewezen. Al zijn zijn volgens de crew lang niet de enigen die schuld treffen. Wie was aanwezig op de dag dat de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins het leven liet? Hoeveel ervaring hadden ze? En wie ging in het verleden al eens de mist in?