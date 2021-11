Volleybalhoofd uit film ‘Cast Away’ geveild voor 269.000 euro

Kortfilm Taylor Swift brengt nieuwe details aan het licht over haar breuk met Jake Gyllenhaal

Nadat zonder haar medeweten de masterrechten op haar eerste zes albums werden doorverkocht, neemt zangeres Taylor Swift al haar muziek opnieuw op. Morgen releaset ze haar tweede re-recording, 'Red', een album uit 2012. Taylor pakt uit met 30 nummers, waarvan er 10 nog nooit verschenen zijn. Zo ook een tien-minuten lange versie van het lied 'All Too Well' (door fans bestempeld als één van haar beste nummers ooit), mét bijhorende kortfilm. In deze kortfilm krijgen fans een inkijk over haar break-up met bekend acteur Jake Gyllenhaal. Desna en Senne overlopen alles wat je moet weten voor de release.