Volgende James Bond is nog niet gekozen: “Je kan maar op een persoon tegelijkertijd verliefd zijn”

Néé, er is nog niets beslist over wie de volgende James Bond wordt. Dat laat Barbara Broccoli weten aan Total Film. “Ik zeg altijd: ‘Je kan maar op een persoon tegelijkertijd verliefd zijn.’ Wanneer de film (‘No Time To Die’, de laatste met Daniel Craig, red.) uitkomt, zal er wat tijd overgaan, en daarna gaan we aan de toekomst denken. Maar op dit moment kunnen we aan niemand anders dan Daniel denken."

Het zal dus nog even duren voordat we weten wie Daniel Craig opvolgt, want ‘No Time To Die’ zal pas in april 2021 te zien zijn in de bioscopen. Craig zelf had alvast goed advies voor z'n opvolger: “Verpest het niet. Laat het beter achter dan hoe je het gevonden hebt. Het is zoiets mooi en prachtig. Ik weet niet wat ik verder kan zeggen", lachte hij in de ‘Tonight Show with Jimmy Fallon’.

Hoewel er dus nog niets concreet beslist is, doen wel al verschillende namen de ronde. Zo worden Idris Elba, James Norton en Henry Cavill genoemd. Maar de meest veelvoorkomende naam bleek toch Tom Hardy te zijn. Al hield hij zelf de lippen stijf op elkaar toen hem enkele jaren geleden naar de mogelijkheid gevraagd werd: “Weet je, er is een soort van gezegde in de acteerwereld en in m’n groep collega’s: als je erover praat, dan lig je automatisch uit de race. Dus ik kan hier met geen mogelijkheid iets over zeggen! Als ik het nog maar vernoem, is het al weg."

