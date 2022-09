Vlaamse documentaire 'Onze natuur' scoort in bioscopen, meer dan 25.000 bezoekers op 7 dagen tijd

FILM STREAMING­TIP. ‘Cinderella’: Camila Cabello als moderne prinses

Een resem hits, wereldwijd geliefd en als actrice een meerwaarde in ‘Cinderella’. Camila Cabello (25) bewijst dat ze veel meer is dan het ex-lief van Shawn Mendes of de zangeres van ‘Havana’. De Cubaanse ster toont in deze serie niet alleen dat ze alles in huis heeft om door te breken als actrice, ze mag bovendien haar gouden strot meermaals inzetten.

9 september