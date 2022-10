Vlaamse docu ‘Onze natuur’ blijft scoren: al meer dan 112.000 tickets verkocht

FILM Brendan Fraser over geschrapte ‘Bat­girl’-film: “Het is tragisch”

Brendan Fraser (53) schittert momenteel als ‘Charlie’ in de veelgeprezen dramafilm ‘The Whale’. En dat was dat niet de enige glansrol die hij kon strikken. Hij portretteerde namelijk ook ‘Firefly’ in de ‘Batgirl’-film. In augustus maakte Warner Bros. bekend dat de superheldenfilm, geregisseerd door de Belgische regisseurs Adil El Arbi (34) en Bilall Fallah (36), werd geschrapt. In een interview met ‘Variety’ reageert de acteur voor het eerst op het emotionele nieuws. “Het wekt geen vertrouwen bij filmmakers en de studio", vertelt hij teleurgesteld.

13 oktober