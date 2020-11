Vlaams-Nederlandse kerstfilm ‘De Familie Claus’ is vanaf 7 december te zien op Netflix

Celebrities 24 jaar na origineel herneemt Neve Campbell rol in iconische horrorhit: “‘Scream’-fans lijken wel sekteleden”

24 oktober Neve Campbell (47) verdween negen jaar van het witte doek om tijd te nemen voor haar gezin. Na een aantal kleinere televisieseries vond ze dat het terug tijd was voor een groot project: de Canadese actrice schittert in de Disneyfilm ‘Clouds’. Daarbovenop staat ze op het punt te vertrekken voor de opnames van de satirische horrorfilm ‘Scream 5’, het vijfde deel van de ongelooflijk succesvolle ‘Scream’-filmreeks. Ze stapt opnieuw in de schoenen van de enige echte Sidney Prescott: “Naast mijn rol in ‘Clouds’, zit Sidney constant in mijn hoofd”, vertelde Campbell ons via Zoom.